Под колёсами грузовика погиб 62-летний уралец в Байкаловском районе





– сообщил в УГИБДД. «В отношении водителя возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, за оставление места ДТП, а также по ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ за невыполнение требований ОСАГО. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя по ст. 264 УК РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В селе Елань Байкаловского района Свердловской области под колёсами грузовика «Foton» погиб 62-летний уралец. Трагедия произошла ещё в понедельник, 15 июля, примерно в 23.30. Однако в областном УГИБДД о ней рассказали только сейчас.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-группе свердловской Госавтоинспекции, водитель, испугавшись уголовной ответственности, покинул место аварии, но далеко уйти ему не удалось – его быстро нашли сотрудники полиции. Им оказался житель Камышлова, 1993 года рождения, со стажем вождения 4 года. Освидетельствование водителя показало наличие 0,572 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина признался, что пил на рабочем месте, после чего решил вывести строительные мусор.