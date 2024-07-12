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Под колёсами грузовика погиб 62-летний уралец в Байкаловском районе

13.06 Среда, 17 июля 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В селе Елань Байкаловского района Свердловской области под колёсами грузовика «Foton» погиб 62-летний уралец. Трагедия произошла ещё в понедельник, 15 июля, примерно в 23.30. Однако в областном УГИБДД о ней рассказали только сейчас.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-группе свердловской Госавтоинспекции, водитель, испугавшись уголовной ответственности, покинул место аварии, но далеко уйти ему не удалось – его быстро нашли сотрудники полиции. Им оказался житель Камышлова, 1993 года рождения, со стажем вождения 4 года. Освидетельствование водителя показало наличие 0,572 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина признался, что пил на рабочем месте, после чего решил вывести строительные мусор.

«В отношении водителя возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, за оставление места ДТП, а также по ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ за невыполнение требований ОСАГО. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя по ст. 264 УК РФ»,

– сообщил в УГИБДД.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:04 Неизвестные попытались увести ребёнка с детской площадке в Екатеринбурге
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09:35 Обезображенное тело женщины обнаружили при тушении пожара в Екатеринбурге
21:21 В «особой» ветклинике Екатеринбурга побывала огромная черепаха
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18:58 Суды не вернули работу подвергавшему опасности пассажиров пилоту «Уральских авиалиний»
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