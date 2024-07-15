Возрастное ограничение 18+
Неизвестные попытались увести ребёнка с детской площадке в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева
Вчера, 16 июля, во дворе дома на улице Чкалова, 18 неизвестные пытались увести ребёнка. Предполагаемых похитителей, спугнул охранник.
О произошедшем сообщает телеграм-канал «Екатеринбург с огоньком», ссылаясь на свой источник. По его данным, к игравшей на детской площадке девочке подошли неизвестные и под предлогом «посмотреть котят» и «угостить конфетой» позвали с собой. Предполагается, что девочка не захотела идти с незнакомцами, и тогда её попытались увести против воли, но негодяев спугнул охранник.
Официально подтверждения случившемуся нет, кроме видео, опубликованного в источнике. Однако на кадрах сложно разобрать, что случилось, из-за плохого качества записи.
В полиции и СК эту ситуацию пока не комментировали.
О произошедшем сообщает телеграм-канал «Екатеринбург с огоньком», ссылаясь на свой источник. По его данным, к игравшей на детской площадке девочке подошли неизвестные и под предлогом «посмотреть котят» и «угостить конфетой» позвали с собой. Предполагается, что девочка не захотела идти с незнакомцами, и тогда её попытались увести против воли, но негодяев спугнул охранник.
Официально подтверждения случившемуся нет, кроме видео, опубликованного в источнике. Однако на кадрах сложно разобрать, что случилось, из-за плохого качества записи.
В полиции и СК эту ситуацию пока не комментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию