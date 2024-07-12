Подросток-самокатчик и иномарка столкнулись в Академическом районе Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 16 июля, во второй половине дня в Екатеринбурге произошёл очередной дорожный инцидент с участием самокатчика. Несовершеннолетний подросток «встретился» с автомобилем иностранного производства на территории Академического административного района.Как сообщает ГИБДД города, столкновение самокатчика и иномарки произошло в четыре часа дня на довольно оживлённой улице Павла Шаманова. Мальчик 13-ти лет, ехавший на электросамокате, не спешился при пересечении проезжей части и был сбит машиной марки «Тойота Корола», двигавшейся со стороны улицы В. Де Геннина. Удар был достаточно сильный, чтобы ребёнок при этом получил серьёзную травму — открытый перелом руки. С места происшествия он был спешно доставлен в больницу.Пострадал и автомобиль — владельцу его теперь предстоит менять лобовое стекло. Про водителя сообщается, что ему 46 лет, стаж вождения — 17 лет. По словам мужчины, он остановился перед пешеходным переходом, а когда продолжил движение, неожиданно на дорогу выехал мальчик на самокате. Водитель применил экстренное торможение, но остановиться машина не успела — слишком короткое расстояние было между ней и ребёнком. Екатеринбургские госавтоинспекторы проверяют истинность этих показаний и устанавливают прочие обстоятельства ДТП.