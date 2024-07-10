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Ворота в двор одного из ЖК Екатеринбурга протаранил автомобилем мужик на костылях
Стоп-кадр видео телеграм-канала «Пионерский Екатеринбург»
Дикая история произошла минувшей ночью в одном из жилых комплексов Екатеринбурга. Водитель легкового автомобиля, не сумев попасть на огороженный двор дома на улице Блюхера, попросту протаранил запертые ворота своим «болидом».
Сегодня управляющая компания жилого комплекса «Уральский», расположенного на территории Пионерского района Екатеринбурга, обратилась к жильцам подведомственных ей домов с предупреждением о том, что въездные ворота во двор одной из высоток временно не работают. Тут же было приведена и причина поломки. На камеры видеонаблюдения попал «подвиг» припозднившегося молодого мужчины, который, по всей видимости, забыл где-то «открывашку» от ворот.
Поначалу мужчина пытался сломать дверцу для «безлошадных» жильцов дома. Когда же он понял, что металл от его настойчивых толчков шатается, но не ломается, он вернулся в машину. Но не для того, чтобы уехать. Заведя автомобиль, водитель пошёл на таран ворот. Такого напора ворота не выдержали, и гражданин проник-таки на территорию жилого комплекса.
«Герой» попал не только на уличную камеру, но и на камеру наблюдения в лифте, которая позволила хорошенько его рассмотреть. Оказалось, что вандал на автомобиле — молодой мужчина с перебинтованной ногой и на костылях (которые, однако, не мешали ему ни водить машину, ни активничать с воротами). Благодаря этим кадрам установить его личность не составляет особого труда. «Управляшка» уже пообещала жильцам комплекса, что ремонт въездных ворот будет оплачивать ночной «герой».
Сегодня управляющая компания жилого комплекса «Уральский», расположенного на территории Пионерского района Екатеринбурга, обратилась к жильцам подведомственных ей домов с предупреждением о том, что въездные ворота во двор одной из высоток временно не работают. Тут же было приведена и причина поломки. На камеры видеонаблюдения попал «подвиг» припозднившегося молодого мужчины, который, по всей видимости, забыл где-то «открывашку» от ворот.
Поначалу мужчина пытался сломать дверцу для «безлошадных» жильцов дома. Когда же он понял, что металл от его настойчивых толчков шатается, но не ломается, он вернулся в машину. Но не для того, чтобы уехать. Заведя автомобиль, водитель пошёл на таран ворот. Такого напора ворота не выдержали, и гражданин проник-таки на территорию жилого комплекса.
«Герой» попал не только на уличную камеру, но и на камеру наблюдения в лифте, которая позволила хорошенько его рассмотреть. Оказалось, что вандал на автомобиле — молодой мужчина с перебинтованной ногой и на костылях (которые, однако, не мешали ему ни водить машину, ни активничать с воротами). Благодаря этим кадрам установить его личность не составляет особого труда. «Управляшка» уже пообещала жильцам комплекса, что ремонт въездных ворот будет оплачивать ночной «герой».
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