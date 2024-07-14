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В Екатеринбурге из-за оборванного троллейбусного провода проспект Космонавтов встал в пробку
Скрин: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов случился серьёзный дорожный затор из-за оборванного троллейбусного провода на перекрестке с улицей Завокзвальной.
Автомобилисты почти час стоят в пробке, которая тянется от станции метро «Уралмаш» до пересечения проспекта Космонавтов с улицей Челюскинцев. Как сообщает «Е1», в заторе виновата белая фура, которая, оборвав провода, перегородила несколько полос.
Автомобилисты почти час стоят в пробке, которая тянется от станции метро «Уралмаш» до пересечения проспекта Космонавтов с улицей Челюскинцев. Как сообщает «Е1», в заторе виновата белая фура, которая, оборвав провода, перегородила несколько полос.
«Провод низко висит над дорогой. Троллейбусы по Космонавтов в сторону центра и в сторону Уралмаша сейчас встали, быстро собирается пробка. Поговорил с кондуктором троллейбуса. Движение встало целиком, напряжение сняли. Это надолго»,
– говорят очевидцы.
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