В Екатеринбурге из-за оборванного троллейбусного провода проспект Космонавтов встал в пробку

– говорят очевидцы.

«Провод низко висит над дорогой. Троллейбусы по Космонавтов в сторону центра и в сторону Уралмаша сейчас встали, быстро собирается пробка. Поговорил с кондуктором троллейбуса. Движение встало целиком, напряжение сняли. Это надолго»,