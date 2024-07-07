В Нижнесергинском районе в ДТП под посёлком Лазоревый погиб водитель Nissan

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 15 июля, около девяти часов вечера под посёлком Лазоревый Нижнесергинского района в смертельной аварии погиб водитель Nissan, 1974 года рождения.По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и съехал с грунтовой дороги. В результате машина перевернулась и водитель из-за того, что не был пристёгнут, вылетел через лобовое стекло, получив травмы несовместимые с жизнью.Погибший жил в Екатеринбурге. За 32 года вождения к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 8 раз, рассказали в областном УГИБДД.