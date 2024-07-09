Возрастное ограничение 18+
В Пышме и деревне Вогулка отстранили от вождения транспортом «бесправных» подростков
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Накануне вечером на территории Свердловской области сотрудники ГИБДД остановили трёх несовершеннолетних граждан, управлявших взрослыми средствами передвижения, не имея на то прав. Двоих подростков отстранили от управления в поселке Пышма, еще одного — в Алапаевском районе, как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Первого подростка госавтоинспектора остановили на седьмом километре дороги между Верхней Салдой и Алапаевском. Юноша 16 лет ехал за рулём автомобиля марки «ВАЗ-2107». При разговоре с представителями ГИБДД признался, что машину купил на свои средства в тайне от родителей. Чтобы сохранять тайну (которая теперь-то нарушена), он прятал приобретение у друзей, хотя и не боялся кататься на ней даже между городами.
В деревне Вогулка Шалинского городского округа Свердловской области тем же вечером остановили мопед, на котором «рассекал» 17-летний юноша. Прав вождения двухколёсниками он не имел, а потому был спешен сотрудниками ГИБДД. Наконец, уже ночью, в двадцать минут первого ещё одно мотосредство с несовершеннолетним «беспечным ездоком» остановили возле села Тупицино. Управляла «железным конём» настоящая начинающая амазонка — шестнадцатилетняя девица, которая не только сама не побоялась бесправно кататься на мопеде, но ещё и 15-летнего друга взяла в заезд в качестве пассажира (он же оказался хозяином двухколёсной тарахтелки). Оба ехали без мотошлемов, уточняет пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
К слову, судя по новостным сводкам прошлой недели, ДТП с участием несовершеннолетних байкеров случаются на дорогах области в пугающем количестве. Бьются подростки на байках почти ежедневно. К счастью, не всегда со смертельными исходами. Сказывается на росте такого рода происшествий легкодоступность различного рода двухколёсников и, видимо, непонимание подростками необходимости обзавестись правами при пересадке с велосипедов на более серьёзные машины.
Первого подростка госавтоинспектора остановили на седьмом километре дороги между Верхней Салдой и Алапаевском. Юноша 16 лет ехал за рулём автомобиля марки «ВАЗ-2107». При разговоре с представителями ГИБДД признался, что машину купил на свои средства в тайне от родителей. Чтобы сохранять тайну (которая теперь-то нарушена), он прятал приобретение у друзей, хотя и не боялся кататься на ней даже между городами.
В деревне Вогулка Шалинского городского округа Свердловской области тем же вечером остановили мопед, на котором «рассекал» 17-летний юноша. Прав вождения двухколёсниками он не имел, а потому был спешен сотрудниками ГИБДД. Наконец, уже ночью, в двадцать минут первого ещё одно мотосредство с несовершеннолетним «беспечным ездоком» остановили возле села Тупицино. Управляла «железным конём» настоящая начинающая амазонка — шестнадцатилетняя девица, которая не только сама не побоялась бесправно кататься на мопеде, но ещё и 15-летнего друга взяла в заезд в качестве пассажира (он же оказался хозяином двухколёсной тарахтелки). Оба ехали без мотошлемов, уточняет пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
К слову, судя по новостным сводкам прошлой недели, ДТП с участием несовершеннолетних байкеров случаются на дорогах области в пугающем количестве. Бьются подростки на байках почти ежедневно. К счастью, не всегда со смертельными исходами. Сказывается на росте такого рода происшествий легкодоступность различного рода двухколёсников и, видимо, непонимание подростками необходимости обзавестись правами при пересадке с велосипедов на более серьёзные машины.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Под Верхней Пышмой столкнулись легковушка и бензовоз
09 июля 2024
09 июля 2024