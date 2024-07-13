В Свердловской области остались три природных пожара на площади семи гектаров

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области продолжают вести борьбу с природными пожарами в местных лесах. Как сообщают в ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда остаются один пожар.По данным на 14 июля 02.00, в регионе действовал один пожар на площади 40 гектаров. Вчера лесопожарная служба также сообщала о трех пожарах, но на площади 67 гектаров.Всего в России за минувшие сутки было зарегистрировано 382 лесных пожара на площади, пройденной огнем 942 382 гектара.