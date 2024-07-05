Мужчина напал на женщину с ребенком в Екатеринбурге





— сообщили E1.RU в пресс-службе МВД По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми задержан и доставлен в территориальный ОВД мужчина. Проводятся проверочные мероприятия,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Во дворе дома на Щербакова, 150, мужчина напал на женщину, гулявшую с ребенком. По словам очевидцев, он набросился на нее после отказа познакомиться.Инцидент произошел на глазах у местных жителей, и его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Нападавший сначала следовал за женщиной, а затем повалил ее на землю.Соседи быстро вмешались, скрутили дебошира и вызвали полицию. Очевидцы отметили, что мужчина был сильно пьян. К счастью, женщине не понадобилась медицинская помощь.