Мужчина, которого искали четыре дня в Свердловской области, найден мертвым

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Краснотурьинске нашли мертвым мужчину, которого искали четыре дня. В ночь на 10 июля 29-летний Андрей Костромитинов ушел из дома и не вернулся. Его тело обнаружили в реке Сосьве недалеко от поселка, где он жил с семьей.Супруга погибшего рассказала изданию Е1.RU, что подробности гибели пока неизвестны, вскрытие еще не проводилось. По её словам, причиной смерти могли стать проблемы со здоровьем, а не криминальные обстоятельства.В поисках участвовали полицейские, волонтеры и местные жители, они прочесывали поселок и ближайший лес.