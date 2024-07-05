В Свердловской области продали дом вместе с женщиной на восьмом месяце беременности и ее детьми





— рассказывает Светлана изданию Е1 Боимся ложиться спать, боюсь уезжать на работу. Не знаем, чего ждать, куда идти, если окажемся на улице. Нас даже приютить временно некому. Вся родня в Казахстане, мы — граждане России. Дочь и сын учатся здесь,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В селе Косулино на торгах продали дом вместе с живущей там семьёй: женщиной на восьмом месяце беременности, её дочерью-студенткой и 14-летним сыном.Четыре года назад семья купила этот дом в дачном посёлке, переехав из Казахстана по программе переселения соотечественников. Дом оформили на мужа, который взял кредит, а жена Светлана стала поручителем. После развода муж перестал платить по кредиту, и банк выставил дом на торги.Светлана не знала о просрочках и пыталась переоформить кредит на себя, но было уже поздно. Дом продали за 3,4 миллиона рублей, и Светлана получила часть суммы — 2,5 миллиона. Купить имущество на полученные деньги она не может. Сейчас новый хозяин требует освободить жильё. По словам Светланы, их пытаются выжить из дома: отключают электричество, ломают замки, пытаются подселить жильцов.Сейчас женщина пытается оспорить торги. Она готова выплатить банку всю сумму долга.