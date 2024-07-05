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В Свердловской области продали дом вместе с женщиной на восьмом месяце беременности и ее детьми

12.24 Воскресенье, 14 июля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В селе Косулино на торгах продали дом вместе с живущей там семьёй: женщиной на восьмом месяце беременности, её дочерью-студенткой и 14-летним сыном.

Четыре года назад семья купила этот дом в дачном посёлке, переехав из Казахстана по программе переселения соотечественников. Дом оформили на мужа, который взял кредит, а жена Светлана стала поручителем. После развода муж перестал платить по кредиту, и банк выставил дом на торги.

Светлана не знала о просрочках и пыталась переоформить кредит на себя, но было уже поздно. Дом продали за 3,4 миллиона рублей, и Светлана получила часть суммы — 2,5 миллиона. Купить имущество на полученные деньги она не может. Сейчас новый хозяин требует освободить жильё. По словам Светланы, их пытаются выжить из дома: отключают электричество, ломают замки, пытаются подселить жильцов.

Боимся ложиться спать, боюсь уезжать на работу. Не знаем, чего ждать, куда идти, если окажемся на улице. Нас даже приютить временно некому. Вся родня в Казахстане, мы — граждане России. Дочь и сын учатся здесь,

— рассказывает Светлана изданию Е1


Сейчас женщина пытается оспорить торги. Она готова выплатить банку всю сумму долга.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:24 В Свердловской области продали дом вместе с женщиной на восьмом месяце беременности и ее детьми
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16:05 В Свердловской области поезда будут останавливаться на дополнительной сезонной остановке
15:48 В Свердловской области остались три природных пожара на площади 67 гектаров
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14:47 Автоинспекторы зафиксировали почти тридцать нарушений ПДД за несколько часов в Екатеринбурге
14:33 Уральский застройщик восстановит уникальное остекление главного корпуса УрФУ
14:20 В Екатеринбурге кошка осталась одна в квартире после смерти хозяйки
12:46 В Екатеринбурге закрывается гей-клуб* Fame
12:39 В Екатеринбурге пропала 18-летняя девушка две недели назад
11:07 «Женщины должны рожать детей, мужчины должны обеспечивать семью». Свердловский министр высказался о демографии
10:32 Из-за мусорного коллапса в Первоуральске губернатора попросили лишить статуса регоператора компанию «ТБО Экосервис»
21:16 Свалку на территории Малышевского городского округа уберут по требованию прокуратуры
20:38 В центре Екатеринбурга пришлось отмывать от крови «общественное» пианино
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19:25 Миру мур. Редакционная кошка Майя рассказывает о добрых новостях этой недели
19:17 Под Кушвой насмерть разбился водитель легковой машины
18:54 Индивидуальному предпринимателю запретили парковать судёнышки на реке Исеть
17:42 Уральский производитель пожертвовал 100 тысяч рублей для лесных пожарных
17:36 Глава СК потребовал доклад по делу о похищении двух подростков в Екатеринбурге
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