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В Свердловской области продали дом вместе с женщиной на восьмом месяце беременности и ее детьми
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В селе Косулино на торгах продали дом вместе с живущей там семьёй: женщиной на восьмом месяце беременности, её дочерью-студенткой и 14-летним сыном.
Четыре года назад семья купила этот дом в дачном посёлке, переехав из Казахстана по программе переселения соотечественников. Дом оформили на мужа, который взял кредит, а жена Светлана стала поручителем. После развода муж перестал платить по кредиту, и банк выставил дом на торги.
Светлана не знала о просрочках и пыталась переоформить кредит на себя, но было уже поздно. Дом продали за 3,4 миллиона рублей, и Светлана получила часть суммы — 2,5 миллиона. Купить имущество на полученные деньги она не может. Сейчас новый хозяин требует освободить жильё. По словам Светланы, их пытаются выжить из дома: отключают электричество, ломают замки, пытаются подселить жильцов.
Сейчас женщина пытается оспорить торги. Она готова выплатить банку всю сумму долга.
Четыре года назад семья купила этот дом в дачном посёлке, переехав из Казахстана по программе переселения соотечественников. Дом оформили на мужа, который взял кредит, а жена Светлана стала поручителем. После развода муж перестал платить по кредиту, и банк выставил дом на торги.
Светлана не знала о просрочках и пыталась переоформить кредит на себя, но было уже поздно. Дом продали за 3,4 миллиона рублей, и Светлана получила часть суммы — 2,5 миллиона. Купить имущество на полученные деньги она не может. Сейчас новый хозяин требует освободить жильё. По словам Светланы, их пытаются выжить из дома: отключают электричество, ломают замки, пытаются подселить жильцов.
Боимся ложиться спать, боюсь уезжать на работу. Не знаем, чего ждать, куда идти, если окажемся на улице. Нас даже приютить временно некому. Вся родня в Казахстане, мы — граждане России. Дочь и сын учатся здесь,
— рассказывает Светлана изданию Е1
Сейчас женщина пытается оспорить торги. Она готова выплатить банку всю сумму долга.
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