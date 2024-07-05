В Екатеринбурге пропала 18-летняя девушка две недели назад

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге ищут 18-летнюю Дарью Доставалову. 1 июля она вышла из дома и не вернулась. В ее поисках участвуют волонтеры «ЛизыАлерт».Девушка ростом 162 сантиметра, худощавого телосложения, с рыжими волосами и серо-голубыми глазами. Была одета в белую кофту, черные штаны и черные ботинки.Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.