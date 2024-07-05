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В Екатеринбурге пропала 18-летняя девушка две недели назад
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
В Екатеринбурге ищут 18-летнюю Дарью Доставалову. 1 июля она вышла из дома и не вернулась. В ее поисках участвуют волонтеры «ЛизыАлерт».
Девушка ростом 162 сантиметра, худощавого телосложения, с рыжими волосами и серо-голубыми глазами. Была одета в белую кофту, черные штаны и черные ботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Девушка ростом 162 сантиметра, худощавого телосложения, с рыжими волосами и серо-голубыми глазами. Была одета в белую кофту, черные штаны и черные ботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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