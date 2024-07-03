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В центре Екатеринбурга пришлось отмывать от крови «общественное» пианино
Иллюстрация: Антон Каптелов & AI
Жители уральской столицы наверняка заметили, что уже не первый год в центре города, на Плотинке, появляется жёлтое пианино. На днях неизвестные добавили красноты жёлтому корпусу и чёрно-белым клавишам.
Идея дарить жителям Екатеринбурга и гостям города возможность свободно помузицировать на «общественном» пианино пришла в голову редакции ресурса 66.RU. Его выносят на Плотинку, в «переход Цоя» на летний период, а рядом ещё и ноты оставляют для пущего удобства «стихийных» музыкантов. Но на днях к музыкальному инструменту наведались «пианисты» совсем иного рода. Неизвестные устроили драку, и начали возить друг друга физиономиями по изящному, украшенному художниками арт-объекту. Благо, разбили только кулаки, да носы, а сам инструмент остался цел, хоть и изрядно испачкан чьей-то буйной кровушкой.
О неприятном инциденте сегодня рассказали сами журналисты 66.RU. Но к неприятной новости добавилась и приятная: когда представители интернет-ресурса отправились подтирать следы чьей-то баталии, оказалось, что пианино от крови уже отмыли сами горожане. Правда, ноты теперь придётся перепечатывать заново — их от крови уже не отмыть.
Идея дарить жителям Екатеринбурга и гостям города возможность свободно помузицировать на «общественном» пианино пришла в голову редакции ресурса 66.RU. Его выносят на Плотинку, в «переход Цоя» на летний период, а рядом ещё и ноты оставляют для пущего удобства «стихийных» музыкантов. Но на днях к музыкальному инструменту наведались «пианисты» совсем иного рода. Неизвестные устроили драку, и начали возить друг друга физиономиями по изящному, украшенному художниками арт-объекту. Благо, разбили только кулаки, да носы, а сам инструмент остался цел, хоть и изрядно испачкан чьей-то буйной кровушкой.
О неприятном инциденте сегодня рассказали сами журналисты 66.RU. Но к неприятной новости добавилась и приятная: когда представители интернет-ресурса отправились подтирать следы чьей-то баталии, оказалось, что пианино от крови уже отмыли сами горожане. Правда, ноты теперь придётся перепечатывать заново — их от крови уже не отмыть.
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