Возрастное ограничение 18+
Под Кушвой насмерть разбился водитель легковой машины
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня, 12 июля, на трассе на кушвинском участке автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Там столкнулись легковой автомобиль отечественного производства и импортный микроавтобус.
Столкновение на 187 километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» произошло около часа дня. Согласно информации, предоставленной Свердловской Госавтоинспекцией, автомобиль марки «ВАЗ2104», ехавший со стороны Серова в Екатеринбург, внезапно выехал на встречную полосу. Там в этот момент двигался микроавтобус «Toyota HIACE». От удара мчавшихся навстречу друг другу механизмов 53-летний водитель «ВАЗа» получил смертельные травмы.
С подозрениями на травмы с места происшествия на машине «Скорой» в больницу увезли водителя микроавтобуса. Но после осмотра серьёзных повреждений у мужчины 1959 года рождения врачи не нашли и отпустили его домой.
Про погибшего сообщается, что у него был солидный водительский стаж в 35 лет. В текущем году он к административной ответственности не привлекался, а в момент столкновения был пристёгнут ремнём безопасности. По какой причине он выехал на встречную полосу движения, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Столкновение на 187 километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» произошло около часа дня. Согласно информации, предоставленной Свердловской Госавтоинспекцией, автомобиль марки «ВАЗ2104», ехавший со стороны Серова в Екатеринбург, внезапно выехал на встречную полосу. Там в этот момент двигался микроавтобус «Toyota HIACE». От удара мчавшихся навстречу друг другу механизмов 53-летний водитель «ВАЗа» получил смертельные травмы.
С подозрениями на травмы с места происшествия на машине «Скорой» в больницу увезли водителя микроавтобуса. Но после осмотра серьёзных повреждений у мужчины 1959 года рождения врачи не нашли и отпустили его домой.
Про погибшего сообщается, что у него был солидный водительский стаж в 35 лет. В текущем году он к административной ответственности не привлекался, а в момент столкновения был пристёгнут ремнём безопасности. По какой причине он выехал на встречную полосу движения, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию