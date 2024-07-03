Мать с дочерью пострадали в ДТП на свердловской трассе





– добавили в пресс-группе. «В ходе проверки водителя по базам учета автоинспекторы выяснили, что мужчина ранее уже был лишен права управления транспортным средством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водительское удостоверение не получал после лишения. Решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности по статье 264 УК РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером на 38-м километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск», под посёлком Ключевск в Берёзовском районе, столкнулись Lada и Chery. В результате аварии пострадали 48-летняя женщина и её 13-летняя дочь, ехавшие в Chery.По предварительным данным, водитель Lada в неожиданный момент вырулил на встречную полосу и столкнулся с Chery. Осознав, что произошло, виновник аварии поспешил скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками ДПС. Задержанным оказался житель посёлка Кедровка, 1982 года рождения. Освидетельствование водителя показало 0.708 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, рассказали «Вечерним ведомостям» в УГБИДД по Свердловской области.Пострадавшие в аварии мать с дочерью были доставлены в Берёзовскую ЦГБ. Серьёзных травм им повезло избежать, поэтому госпитализировать их не стали.В отношении виновника аварии составили протоколы по части 1 статьи 12.8 КоФП РФ за «пьяную езду», по части 2 статьи 12.27 КоФП РФ за оставление места аварии и по части 2 статьи 12.24 КоФП РФ из-за того, что в ДТП пострадали люди. Автомобиль также задержан и помещён на спецстоянку.