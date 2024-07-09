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Ещё одна авария с участием подростка на питбайке произошла в Свердловской области

12.43 Пятница, 12 июля 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Ещё одна авария, в которую попал несовершеннолетний на питбайке, произошла в Свердловской области. В среду, 10 июля, в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе с легковым автомобилем Chery столкнулся Kayott125.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области 44-летний водитель легковой машины выезжал с прилегающей территории, когда по шоссе нёсся питбайк. В результате ДТП пострадал 15-летний юноша. Его с травмами различной степени тяжести увезли в «Детскую центральную больницу № 3» Нижнего Тагила. Из средств пассивной защиты у подростка был только мотошлем.

По словам водителя Chery, он не заметил битбайк из-за того, что тот ехал без какого-либо светового обозначения. Родители парня в момент аварии были на работе. Автоинспекторам заявили, что о поездке своего сына не знали и что запрещали ему кататься на питбайке. Подросток в разговоре с инспекторами ДПС рассказал, что питбайк взял у своего 14-летнего друга, чтобы съездить до автозаправки. Кататься на мотоцикле его учил тот же друг. Для того они ездили в лесополосу.

В ГИБДД подчеркнули, что для управления питбайком необходимо водительское удостоверение категории «А», которого у юноши не было. Более того он не могу управлять техникой в силу возраста.

Информацию об аварии госавтоинспекторы намерены передать в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении законных представителей обоих несовершеннолетних по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка и его постановке на профилактический учёт. Также сотрудники полиции хотят посетить школу, где учится подросток, чтобы побеседовать с детьми.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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