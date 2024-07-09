В Асбестовском районе произошёл сброс сточных воду в реку Старка





– говорится в сообщении ведомства. «В связи с происшествием Асбестовский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области незамедлительно провёл обследование территории, а также оперативно организовал противоэпидемические и профилактические мероприятия для предотвращения рисков инфекционной заболеваемости»,





– говорят в Роспотребнадзоре. «Случаев острых кишечных инфекций в аварийный период на данной территории не зарегистрировано»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Асбестовском районе из-за прорыва на двух коллекторах в лесном массиве произошёл сброс неочищенных сточных вод с изливом в реку Старка. Также был подтоплен один из частных домов на территории кордона Старка и колодец, сообщает местное отделение Роспотребнадзора.После сброса воды специалистами была проведена дезинфекция подтопленных, а также подтопленного колодца. Зона подтопления сейчас находится под постоянным лабораторный контроль.За состоянием жителей кордона Старка, где проживает десять человек, было усилено медицинское наблюдение. Сейчас для них подвозят чистую питьевую воду. Пользоваться собственным источником водоснабжения и купаться в водоёме, куда попали сточные воды, людям запретили.Заявляется, что в настоящий момент излив ликвидирован, а на коллекторе проводятся ремонтные работы. Ситуацию под свой контроль взяло областное управление ведомства.