В Академическом районе Екатеринбурга спасли тонущего ребёнка

приводят слова героя в телеграм-канале «Е1».

«Тот, кто постарше, не смог его вытащить и уплыл на берег. А ребёнок не мог выбраться, захлёбывался. Мы были рядышком, на катамаране – и я спрыгнул, чтобы помочь. Доплыл до мальчика, достал его. Для меня в этом нет ничего такого, случилось – и всё. А потом оказалось, что кто-то снял это на видео, выложил в группы»,