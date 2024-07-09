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В Академическом районе Екатеринбурга спасли тонущего ребёнка
Фото: Владислав Постников
В Академическом районе Екатеринбурга неподалеку от Преображенского парка едва не утонул мальчик. Его из воды вытащил мужчина в спасательном жилете, плававший поблизости на катамаране.
Когда именно произошёл инцидент, неизвестно. Видео с тонущим ребёнком опубликовали в телеграм-канале «Академический новости Екатеринбург» ещё 8 июля, однако подробности история обрела только сейчас.
Со слов спасителя мальчика, ребёнку предлагали спрыгнуть в воду с моста ребята постарше. В итоге мальчик прыгнул в воду вместе с кем-то из подростков, а потом стал тонуть.
Когда именно произошёл инцидент, неизвестно. Видео с тонущим ребёнком опубликовали в телеграм-канале «Академический новости Екатеринбург» ещё 8 июля, однако подробности история обрела только сейчас.
Со слов спасителя мальчика, ребёнку предлагали спрыгнуть в воду с моста ребята постарше. В итоге мальчик прыгнул в воду вместе с кем-то из подростков, а потом стал тонуть.
«Тот, кто постарше, не смог его вытащить и уплыл на берег. А ребёнок не мог выбраться, захлёбывался. Мы были рядышком, на катамаране – и я спрыгнул, чтобы помочь. Доплыл до мальчика, достал его. Для меня в этом нет ничего такого, случилось – и всё. А потом оказалось, что кто-то снял это на видео, выложил в группы»,
– приводят слова героя в телеграм-канале «Е1».
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