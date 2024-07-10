Ночной пожар на паркинге в Екатеринбурге повредил 11 машин

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге минувшей ночью горела подземная парковка на улице Мостовой. Днём при проверке записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что пожар возник из-за действий неизвестного злоумышленника.В объективы камер видеонаблюдений попал человек в маске, который пробрался ночью в подземный паркинг, облил горючей смесью автомобиль «BMW X3» чёрного цвета и поджог. Действовал злоумышленник неаккуратно, поэтому загорелся и сам, что стало дополнительной причиной его стремительного бегства с места происшествия.Меж тем, огонь охватил не только цель преступника, но и другие машины. В разбушевавшемся пожаре в общей сложности пострадало 11 машин. Пять из этих автомобилей обгорели так сильно, что по оценкам экспертов восстановлению не подлежат. Скорее всего, владельцы всех автомобилей потребуют возмещения ущерба не от поджигателя даже, а от хозяев паркинга, которым они доверили на ночь свои транспортные средства в надежде на добросовестную охрану.Меж тем, полиция разыскивает неизвестного поджигателя, а жильцы соседних домов и владельцы машин гадают, что же послужило причиной поджога. Как пишет городской портал Е1.RU, по одной из версий хозяин чёрной «BMW», которая стала первой жертвой огня, кому-то сильно насолил и поджог был местью ему. По другой версии поджог стал «заказухой» со стороны конкурирующей управляющей компании.