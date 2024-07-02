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В Екатеринбурге в высотке на Мостовой загорелся паркинг
Фото: Владислав Постников
Минувшей ночью в Екатеринбурге на паркинге многоэтажного жилого дома на улице Мостовой, 39 вспыхнул пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров.
Сообщение о возгорание поступило в пожарную часть в 01.01. Бороться с огнём приезжали 12 единиц пожарной техники и 36 спасателей. В результате происшествия сгорело шесть легковым автомобиль, рассказали в свердловском управлении МЧС.
По словам жильцов дома, сначала загорелся BMW, а потом другие автомобили. Некоторые утверждают, что видели человека в маске незадолго до пожара, который, по их предположениям, мог устроить поджог, пишет телеграм-канал Ural Mash.
Сообщение о возгорание поступило в пожарную часть в 01.01. Бороться с огнём приезжали 12 единиц пожарной техники и 36 спасателей. В результате происшествия сгорело шесть легковым автомобиль, рассказали в свердловском управлении МЧС.
По словам жильцов дома, сначала загорелся BMW, а потом другие автомобили. Некоторые утверждают, что видели человека в маске незадолго до пожара, который, по их предположениям, мог устроить поджог, пишет телеграм-канал Ural Mash.
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