Под Верхней Пышмой столкнулись легковушка и бензовоз

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На седьмом километре автодороги «Подъезд к городу Верхняя Пышма» произошло столкновение двух иномарок — легковой и грузовой, перевозившей цистерну из-под бензина. Есть пострадавшая.За рулём грузового автомобиля марки «Фритлайнер» сидел 51-летний мужчина. Он ехал по направлению к Верхней Пышме, когда не рассчитал расстояние между своей махиной и впереди движущимся автомобилем марки «Шевроле Авео», которым управляла 38-летняя женщина. В результате произошедшего столкновения задняя часть легковой иномарки оказалась сильно смята.Оба водителя не пострадали. Но пострадала 17-летняя пассажирка легкового автомобиля. Она ехала, не пристегнувшись ремнём безопасности, и, возможно, именно поэтому не избежала травм. О характере травм не сообщается, но известно, что к месту происшествия потребовалось вызвать карету «Скорой помощи».Госавтоинспекция Свердловской области информирует, что по данному происшествию проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.