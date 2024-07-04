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Под Верхней Пышмой столкнулись легковушка и бензовоз

20.22 Вторник, 9 июля 2024
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
На седьмом километре автодороги «Подъезд к городу Верхняя Пышма» произошло столкновение двух иномарок — легковой и грузовой, перевозившей цистерну из-под бензина. Есть пострадавшая.

За рулём грузового автомобиля марки «Фритлайнер» сидел 51-летний мужчина. Он ехал по направлению к Верхней Пышме, когда не рассчитал расстояние между своей махиной и впереди движущимся автомобилем марки «Шевроле Авео», которым управляла 38-летняя женщина. В результате произошедшего столкновения задняя часть легковой иномарки оказалась сильно смята.

Оба водителя не пострадали. Но пострадала 17-летняя пассажирка легкового автомобиля. Она ехала, не пристегнувшись ремнём безопасности, и, возможно, именно поэтому не избежала травм. О характере травм не сообщается, но известно, что к месту происшествия потребовалось вызвать карету «Скорой помощи».

Госавтоинспекция Свердловской области информирует, что по данному происшествию проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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11:03 Екатеринбургский «Водоканал» уличили в загрязнении Исети
10:20 Из-за оставленного аккумулятора в Екатеринбурге эвакуировали травмпункт на Челюскинцев
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