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Из-за оставленного аккумулятора в Екатеринбурге эвакуировали травмпункт на Челюскинцев
Фото: «Злой Екатеринбург» / Telegram
Сегодня, 9 июля, ранним утром в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета эвакуировали травмпункт на улице Челюскинцев. Люди заметили коробочку с микросхемами и проводами и сообщили о ней в экстренные службы.
После проверки выяснилось, что подозрительным предметом оказался разряженный аккумулятор, который кто-то оставил, сообщает «Е1» со ссылкой на пресс-службу городской больницы №2, к которой относился эвакуированный травмпункт.
Проверка заняла около 40 минут. В полиции инцидент официально ещё не комментировали.
После проверки выяснилось, что подозрительным предметом оказался разряженный аккумулятор, который кто-то оставил, сообщает «Е1» со ссылкой на пресс-службу городской больницы №2, к которой относился эвакуированный травмпункт.
«Приезжала полиция, осмотрели. Оказалось, что это просто разряженный аккумулятор. Его забрали. Теперь травмпункт работает в штатном режиме»,
– сказали в больнице.
Проверка заняла около 40 минут. В полиции инцидент официально ещё не комментировали.
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