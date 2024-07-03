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Под свердловским посёлком Верхнее Дуброво насмерть сбили человека
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувшее воскресенье, 7 июля, ночью, примерно в 01.30, на подъезде к посёлку Верхнее Дуброво, почти в километре от Тюменского тракта, 22-летний водитель Hyundai Accent сбил 38-летнюю женщину. В результате ДТП она погибла до прибытия бригады скорой.
По словам водителя, он не заметил пешехода. Погибшая была в светлой одежде, но без световозвращающих элементов, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Сообщается, что у водителя иномарки стаж четыре года. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 23 раза. Процедур освидетельствования он прошёл успешно – госавтоинспекторы не установили опьянения.
По словам водителя, он не заметил пешехода. Погибшая была в светлой одежде, но без световозвращающих элементов, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Сообщается, что у водителя иномарки стаж четыре года. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 23 раза. Процедур освидетельствования он прошёл успешно – госавтоинспекторы не установили опьянения.
«По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, в ходе которого будут проведены различные экспертизы и установлено, в каком состоянии находился пешеход на проезжей части»,
– добавили в пресс-группе.
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