Под свердловским посёлком Верхнее Дуброво насмерть сбили человека





– добавили в пресс-группе. «По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, в ходе которого будут проведены различные экспертизы и установлено, в каком состоянии находился пешеход на проезжей части»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшее воскресенье, 7 июля, ночью, примерно в 01.30, на подъезде к посёлку Верхнее Дуброво, почти в километре от Тюменского тракта, 22-летний водитель Hyundai Accent сбил 38-летнюю женщину. В результате ДТП она погибла до прибытия бригады скорой.По словам водителя, он не заметил пешехода. Погибшая была в светлой одежде, но без световозвращающих элементов, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.Сообщается, что у водителя иномарки стаж четыре года. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 23 раза. Процедур освидетельствования он прошёл успешно – госавтоинспекторы не установили опьянения.