На Эльмаше неизвестный на машине задавил собаку





– сказали в городском УМВД. «Сообщение поступило в отдел полиции № 14 Орджоникидзевского района. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на Эльмаше неизвестный, предположительно, на чёрной Toyota задавил собаку породы Цвергшнауцер. Произошло это 3 июля у дома на улице Вали Котика.Собака, к сожалению, погибла на месте происшествия. По словам хозяйки питомца, машина ехала за ней на большой скорости несмотря на то, что это была жилая зона. Сама она успела отойти в сторону, а её собака нет. После этого случая девушка написала заявление в полицию, пишет «Инцидент Екатеринбург».