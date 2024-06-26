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На Эльмаше неизвестный на машине задавил собаку
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге на Эльмаше неизвестный, предположительно, на чёрной Toyota задавил собаку породы Цвергшнауцер. Произошло это 3 июля у дома на улице Вали Котика.
Собака, к сожалению, погибла на месте происшествия. По словам хозяйки питомца, машина ехала за ней на большой скорости несмотря на то, что это была жилая зона. Сама она успела отойти в сторону, а её собака нет. После этого случая девушка написала заявление в полицию, пишет «Инцидент Екатеринбург».
Собака, к сожалению, погибла на месте происшествия. По словам хозяйки питомца, машина ехала за ней на большой скорости несмотря на то, что это была жилая зона. Сама она успела отойти в сторону, а её собака нет. После этого случая девушка написала заявление в полицию, пишет «Инцидент Екатеринбург».
«Сообщение поступило в отдел полиции № 14 Орджоникидзевского района. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение»,
– сказали в городском УМВД.
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