За минувшие выходные в Екатеринбурге упало 37 деревьев

«Важно отметить, что небольшое количество поваленных растений — результат качественного ухода за ними. Специалисты города регулярно проводят обрезку зелёных насаждений и снос аварийных деревьев».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Дожди и сильный ветер, наблюдавшиеся в Екатеринбурге в минувшие субботу и воскресенье, не дали отдохнуть работникам коммунальных служб. Им приходилось устранять последствия разгулявшейся непогоды.Особенно много хлопот доставил ветер, скорость которого достигала 17 метров в секунду. По данным официального портала Екатеринбург.РФ, за два выходных дня на территории уральской столицы от порывов ветра упало 37 деревьев. Это не считая веток и сучьев, которые падали на автомобильные дороги, перегораживали пешеходные дорожки, обрывали провода. Службам благоустройства приходилось в оперативном порядке выезжать на место, распиливать поваленные стволы, расчищать дороги от завалов.Забавно, что официальный сайт называет число 37 «небольшим» и даже на таких данных умудряется похвалить администрацию города за заботу о зелёных насаждениях:На деле же, поваленные почти четыре десятка деревьев поднимают несколько важных вопросов. Один из них — достаточно ли тщательно проводится мониторинг состояния городских деревьев, по результатам которого спиливаются именно больные, надломившиеся, накренившиеся деревья и сухие сучья. Ведь чаще всего бензопилы начинают визжать, когда какому-нибудь новому строительству мешают деревья. Вопрос, в который уже раз, возникает и по поводу глубокого кронирования, которое продолжают делать в городе, несмотря на предупреждение специалистов о том, что она способна не «омолодить» дерево, а окончательно погубить.Меж тем, в выходные от ветра в Екатеринбурге падали не только деревья. Так, на улице Мичурина ветер повалил фонарный столб, — пишет всё тот же источник.