Глава СК поручить проверить информацию о массовой драке возле екатеринбургской школы

– говорится в сообщении информационного центра СК.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о её результатах»,