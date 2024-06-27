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Глава СК поручить проверить информацию о массовой драке возле екатеринбургской школы
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета России поручил проверить информацию о массовой драке возле екатеринбургской школы №170, на территории которой между молодым людьми произошла потасовка, заснятая на видео и опубликованная в телеграм-канале «Безумный ЕКБ» 27 июня.
Тогда ещё в пресс-группе городского УМВД сообщили, что информацию о драке зарегистрировали в отделе полиции №10, и пообещали, что установят обстоятельства случившегося. Известно, что тогда от участников или очевидцев драки заявлений не поступало. Сведений из медицинских учреждений о пострадавших также не было.
Там также подчеркивается, что исполнение поручения поставлены в центральном аппарате ведомства на контроль.
Тогда ещё в пресс-группе городского УМВД сообщили, что информацию о драке зарегистрировали в отделе полиции №10, и пообещали, что установят обстоятельства случившегося. Известно, что тогда от участников или очевидцев драки заявлений не поступало. Сведений из медицинских учреждений о пострадавших также не было.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о её результатах»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
Там также подчеркивается, что исполнение поручения поставлены в центральном аппарате ведомства на контроль.
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