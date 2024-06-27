В Нижнем Тагиле 15-летняя девушка на электросамокате упала и сломала ключицу





– подчеркнули в пресс-группе. «По данному факту проводится проверка. Материалы направлены в ПДН, для решения вопроса о привлечении законных представителей к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статье 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшее воскресенье, 30 июня, в Нижнем Тагиле в парке культуры «НТМК» на улице Гастелло 15-летняя девушка на электросамокате упала и сломала себе ключицу.Как рассказали в свердловском управлении ГИБДД, девочка каталась на электросамокате с мощностью двигателя 350 Вт, что позволяет относить его к транспорту, для управления которого необходимо иметь водительское удостоверение категории «М» – его у подростка не было. Предполагается, что она поехала слишком быстро и не справилась с управлением. Кроме того, у девочки отсутствовала защитная экипировка.В разговоре с госавтоинспекторами родители девочки объяснили, что сами отпустили дочку в парк погулять с друзьями, но то, что она будет кататься на электросамокате, с их слов, они не знали.