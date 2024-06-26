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На Тюменском тракте вблизи Камышлова из-за ДТП перекрыта полоса
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Из-за столкновения «ВАЗа» с грузовым «Маном» на 148-м километре Тюменского тракта вблизи Камышлова проехать в сторону Тюмени можно только по одному полосе.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущего грузовика и допустил столкновение.
Движение на месте аварии сейчас регулируют автоинспекторы.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущего грузовика и допустил столкновение.
«Водителя и пассажира "ВАЗа" в настоящий момент осматривают медики, оказывают им необходимую помощь»,
– сообщили в свердловском УГИБДД.
Движение на месте аварии сейчас регулируют автоинспекторы.
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