На Тюменском тракте вблизи Камышлова из-за ДТП перекрыта полоса





– сообщили в свердловском УГИБДД. «Водителя и пассажира "ВАЗа" в настоящий момент осматривают медики, оказывают им необходимую помощь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Из-за столкновения «ВАЗа» с грузовым «Маном» на 148-м километре Тюменского тракта вблизи Камышлова проехать в сторону Тюмени можно только по одному полосе.По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущего грузовика и допустил столкновение.Движение на месте аварии сейчас регулируют автоинспекторы.