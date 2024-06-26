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Два человека пострадали в ДТП на Кольцовском тракте
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Два человека пострадали при столкновении «Киа Риа» и «Хёндай Солярис» на 7-м километре Кольцовского тракта в Екатеринбурге. По данным городской ГИБДД, водитель «Киа» не обеспечил безопасную дистанцию до впередиидущего автомобиля.
«Хёндай Солярис» остановился в левом ряду, чтобы перестроиться в правый ряд и объехать участок, на котором велись дорожные работы, когда его протаранил «Киа Риа». От удара «Хёндай» перевернулся на крышу.
В результате ДТП пострадали пассажир, мужчина 1985 года рождения, ехавший в «Хёндай» и виновник аварии – водитель «Киа», мужчина 1984 года рождения. Обоих доставили в 36-ю ГКБ. По факту аварии, проводится проверка, сообщили в пресс-группе.
«Хёндай Солярис» остановился в левом ряду, чтобы перестроиться в правый ряд и объехать участок, на котором велись дорожные работы, когда его протаранил «Киа Риа». От удара «Хёндай» перевернулся на крышу.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В результате ДТП пострадали пассажир, мужчина 1985 года рождения, ехавший в «Хёндай» и виновник аварии – водитель «Киа», мужчина 1984 года рождения. Обоих доставили в 36-ю ГКБ. По факту аварии, проводится проверка, сообщили в пресс-группе.
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