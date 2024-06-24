Бывшие работники гостиницы для собак в Свердловской области жалуются на условия содержания животных

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Бывшие сотрудники гостиницы для собак «Зоозабота» утверждают, что условия содержания животных оставляют желать лучшего. Собаки, по их словам, вынуждены проводить дни в собственных фекалиях и моче.Одна из бывших сотрудниц поделилась подробностями с корреспондентом 66.RU. По ее словам, на территории гостиницы царит антисанитария. Животным подают кашу с протухшим фаршем, а перед приездом кинолога их могут вовсе не кормить несколько дней.С другой стороны, владелица учреждения Антонина Недоступ отвергает все обвинения. Она утверждает, что негативные отзывы в социальных сетях распространяет уволенная сотрудница, которая пытается таким образом отомстить. Владелица пригласила журналистов 66.RU на место, чтобы они смогли лично убедиться в условиях содержания собак, однако предупредила, что в данный момент на территории гостиницы проходят строительные работы, из-за чего там может быть беспорядок.