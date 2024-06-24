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Инцидент с перестрелкой и дракой возле «Тихвина» в Екатеринбурге обсудят с родственниками участников
Скрин из видео: читатель Вечерних ведомостей
Представитель главы Чечни в Свердловской области, Беслан Тамаев, выразил свое неодобрение по поводу недавнего инцидента с перестрелкой и дракой в центре Екатеринбурга. Тамаев пообещал, что с зачинщиками беспорядков и их родными будут проведены серьезные беседы.
В своем заявлении Тамаев подчеркнул, что подобные публичные инциденты, ставшие свидетелями случайные прохожие, являются абсолютно недопустимыми. Он выразил уверенность в том, что виновные понесут заслуженное наказание.
Тамаев также выразил обеспокоенность тем, что в городе случается много подобных инцидентов, которые совершаются людьми разных национальностей, при этом пристальное внимание общественности уделяется далеко не всем из них. Он призвал СМИ освещать такие ситуации более деликатно, чтобы не провоцировать межнациональную рознь.
В своем заявлении Тамаев подчеркнул, что подобные публичные инциденты, ставшие свидетелями случайные прохожие, являются абсолютно недопустимыми. Он выразил уверенность в том, что виновные понесут заслуженное наказание.
С родственниками всех участников потасовки как в Екатеринбурге, так и в Чеченской Республике будет проведена разъяснительная работа,
— заявил представитель главы Чечни изданию Е1
Тамаев также выразил обеспокоенность тем, что в городе случается много подобных инцидентов, которые совершаются людьми разных национальностей, при этом пристальное внимание общественности уделяется далеко не всем из них. Он призвал СМИ освещать такие ситуации более деликатно, чтобы не провоцировать межнациональную рознь.
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