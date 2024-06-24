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Инцидент с перестрелкой и дракой возле «Тихвина» в Екатеринбурге обсудят с родственниками участников

17.56 Воскресенье, 30 июня 2024
Скрин из видео: читатель Вечерних ведомостей
Представитель главы Чечни в Свердловской области, Беслан Тамаев, выразил свое неодобрение по поводу недавнего инцидента с перестрелкой и дракой в центре Екатеринбурга. Тамаев пообещал, что с зачинщиками беспорядков и их родными будут проведены серьезные беседы.

В своем заявлении Тамаев подчеркнул, что подобные публичные инциденты, ставшие свидетелями случайные прохожие, являются абсолютно недопустимыми. Он выразил уверенность в том, что виновные понесут заслуженное наказание.

С родственниками всех участников потасовки как в Екатеринбурге, так и в Чеченской Республике будет проведена разъяснительная работа,

— заявил представитель главы Чечни изданию Е1


Тамаев также выразил обеспокоенность тем, что в городе случается много подобных инцидентов, которые совершаются людьми разных национальностей, при этом пристальное внимание общественности уделяется далеко не всем из них. Он призвал СМИ освещать такие ситуации более деликатно, чтобы не провоцировать межнациональную рознь.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:56 Инцидент с перестрелкой и дракой возле «Тихвина» в Екатеринбурге обсудят с родственниками участников
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13:29 Юная силачка из Алапаевска установила второй мировой рекорд
12:48 В метро Екатеринбурга упал мужчина под поезд
11:29 В Свердловской области не ожидается неблагоприятная пожарная опасность в июле
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16:15 СК начал проверку после авиационного инцидента в Екатеринбурге
15:57 Прокуратура взыскала с нижнетагильской мэрии компенсацию школьнице из-за нападения собак
15:06 Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга
13:49 Непогода оставила без света жителей семи населенных пунктов в Свердловской области
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12:40 Мошенники «обчистили» екатеринбуржцев на 34 миллиона рублей за неделю
11:48 Уголовное дело возбуждено после перестрелки и драки у екатеринбургского клубного дома «Тихвин»
11:10 Проверка СК в Ревде: жители ждут ремонт кровли
10:29 В Екатеринбурге завершилась «Уральская ночь музыки»
23:28 Менее 1% нарушений противопожарного режима в Свердловской области зафиксированы в лесах. Диаграмма
21:25 Под Ачитом в ДТП пострадали дорожные рабочие
20:45 В Екатеринбурге прошла презентация книги о знаменитом уральском сказителе
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