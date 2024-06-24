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В Новоуральске спасли старого пса Хатико, который чуть не утонул в пруду
Фото: страница ВК Ольги Трофимовой
В приют «ДЖИМ» обратилась женщина с историей спасения старого пса по кличке Хатико. Найденная в пруду с веревкой на шее, собака не могла самостоятельно выбраться из воды из-за веревки, запутавшейся среди камней. Женщина вместе с мужем освободила Хатико, обнаружив на его боку гнилые раны, заполненные личинками.
Когда Хатико был доставлен в клинику «Зоодоктор» в Екатеринбурге. Врачи обнаружили под шерстью страшные колотые раны вокруг головы и шеи, которые не были видны ранее из-за густой шерсти. К счастью, анализы на вирусы оказались отрицательными, и собака была помещена в обычный стационар.
Я приняла его в приют на доживание, чтобы свои дни, сколько ему осталось он провел сытым, без забот и под крышей над головой. Пусть будет такая пенсия. Назначения ветеринаров выполняла: ставила антибиотик и обрабатывала раны. Но состояние нисколько не улучшилось. Напротив, вчера и сегодня совсем отказался от еды,
— рассказала на своей странице Ольга Трофимова,
владелица приюта
владелица приюта
Когда Хатико был доставлен в клинику «Зоодоктор» в Екатеринбурге. Врачи обнаружили под шерстью страшные колотые раны вокруг головы и шеи, которые не были видны ранее из-за густой шерсти. К счастью, анализы на вирусы оказались отрицательными, и собака была помещена в обычный стационар.
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