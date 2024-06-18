Пьяный водитель без прав устроил аварию с пострадавшими в Нижнем Тагиле

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Утром 27 июня напротив 15 по ул. Жуковского в Нижнем Тагиле пьяный 36-летний водитель «Киа Рио» врезался в Ладу Приору. В Ладе на момент аварии находились четыре человека, всех их доставили в больницы.«Автоинспекторы установили, что водитель автомобиля «Киа Рио» является местным жителем, права управления транспортом не имеет, процедура освидетельствования на состояние опьянения показала наличие 0,660 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, состояние опьянения установлено. Мужчина пояснил, что спиртные напитки распивал дома, после чего решил прокатиться на автомобиле, который принадлежит сожительнице. Пока она спала, самостоятельно взял ключи, которые лежали в открытом доступе и поехал кататься», - сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.Отмечается, что на пьяного водителя составили протоколы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (за пьяное и бесправное вождение), а также по ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ (за невыполнение требований ОСАГО).