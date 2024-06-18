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Пьяный водитель без прав устроил аварию с пострадавшими в Нижнем Тагиле
Фото: Управление Госавтоинспекции по Свердловской области
Утром 27 июня напротив 15 по ул. Жуковского в Нижнем Тагиле пьяный 36-летний водитель «Киа Рио» врезался в Ладу Приору. В Ладе на момент аварии находились четыре человека, всех их доставили в больницы.
«Автоинспекторы установили, что водитель автомобиля «Киа Рио» является местным жителем, права управления транспортом не имеет, процедура освидетельствования на состояние опьянения показала наличие 0,660 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, состояние опьянения установлено. Мужчина пояснил, что спиртные напитки распивал дома, после чего решил прокатиться на автомобиле, который принадлежит сожительнице. Пока она спала, самостоятельно взял ключи, которые лежали в открытом доступе и поехал кататься», - сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.
Отмечается, что на пьяного водителя составили протоколы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (за пьяное и бесправное вождение), а также по ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ (за невыполнение требований ОСАГО).
«Автоинспекторы установили, что водитель автомобиля «Киа Рио» является местным жителем, права управления транспортом не имеет, процедура освидетельствования на состояние опьянения показала наличие 0,660 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, состояние опьянения установлено. Мужчина пояснил, что спиртные напитки распивал дома, после чего решил прокатиться на автомобиле, который принадлежит сожительнице. Пока она спала, самостоятельно взял ключи, которые лежали в открытом доступе и поехал кататься», - сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.
Отмечается, что на пьяного водителя составили протоколы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (за пьяное и бесправное вождение), а также по ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ (за невыполнение требований ОСАГО).
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