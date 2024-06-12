В Екатеринбурге на голову клиента фитнес-клуба упала шестикилограммовая гантель





приводят слова пострадавшего в «Е1». «Я потерял сознание от боли. Потом лежал на полу, пошевелиться не мог, боль адская. Ни дышать не мог, ни рукой левой шевелить. Было подозрение на перелом ключицы и на многочисленные переломы ребер. На носилках меня тащили из зала восемь человек»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В одном из фитнес-клубов Екатеринбурга с высоты второго этажа на мужчину упала шестикилограммовая гантель, с которой занимался другой посетитель зала. От такого удара спортсмен потерял сознание.По его словам, врачи сказали, что ему повезло с крепкими мышцами на груди, так как другой на его месте мог получить множественные переломы рёбер с риском попадания сломанных костей в легкие.Мужчина также рассказал, что в качестве компенсации ему предложили продлить срок действия абонемента на полгода, что эквивалентно сумме в 12,5 тысячи рублей. Екатеринбуржец с такой компенсацией не согласился, и уже обратился в полицию. Там эту информацию подтвердили.Основатель сети, комментируя ситуацию, сообщил, что информацию об этом инциденте довели до всех тренеров, потребовав от тех внимательнее следить за действиями клиентов в зале, чтобы не позволить им нарушать технику безопасности.