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В Екатеринбурге на голову клиента фитнес-клуба упала шестикилограммовая гантель
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В одном из фитнес-клубов Екатеринбурга с высоты второго этажа на мужчину упала шестикилограммовая гантель, с которой занимался другой посетитель зала. От такого удара спортсмен потерял сознание.
По его словам, врачи сказали, что ему повезло с крепкими мышцами на груди, так как другой на его месте мог получить множественные переломы рёбер с риском попадания сломанных костей в легкие.
Мужчина также рассказал, что в качестве компенсации ему предложили продлить срок действия абонемента на полгода, что эквивалентно сумме в 12,5 тысячи рублей. Екатеринбуржец с такой компенсацией не согласился, и уже обратился в полицию. Там эту информацию подтвердили.
Основатель сети, комментируя ситуацию, сообщил, что информацию об этом инциденте довели до всех тренеров, потребовав от тех внимательнее следить за действиями клиентов в зале, чтобы не позволить им нарушать технику безопасности.
«Я потерял сознание от боли. Потом лежал на полу, пошевелиться не мог, боль адская. Ни дышать не мог, ни рукой левой шевелить. Было подозрение на перелом ключицы и на многочисленные переломы ребер. На носилках меня тащили из зала восемь человек»,
– приводят слова пострадавшего в «Е1».
По его словам, врачи сказали, что ему повезло с крепкими мышцами на груди, так как другой на его месте мог получить множественные переломы рёбер с риском попадания сломанных костей в легкие.
Мужчина также рассказал, что в качестве компенсации ему предложили продлить срок действия абонемента на полгода, что эквивалентно сумме в 12,5 тысячи рублей. Екатеринбуржец с такой компенсацией не согласился, и уже обратился в полицию. Там эту информацию подтвердили.
Основатель сети, комментируя ситуацию, сообщил, что информацию об этом инциденте довели до всех тренеров, потребовав от тех внимательнее следить за действиями клиентов в зале, чтобы не позволить им нарушать технику безопасности.
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