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В Нижнесергинском районе 11-летний велосипедист попал под машину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 18 июня, около 15.30 в селе Акбаш Нижнесергинского района 11-летний велосипедист, катаясь по дороге, проходящей через село, угодил под машину и попал в больницу.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, подросток не пропустил «Ладу Ниву», которая имела преимущество в движении.
Уточняется, что ребёнок катался на велосипеде без защитной экипировки. Родителей в момент ДТП рядом с ним не было. В связи с этим материалы аварии планируют направить в подразделение по делам несовершеннолетних местного ОВД, для привлечения родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.
В ГИБДД также напомнили, что велосипедистам младше 14 лет запрещено кататься по проезжей части.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, подросток не пропустил «Ладу Ниву», которая имела преимущество в движении.
«В результате ДТП несовершеннолетний с травмами головы доставлен в Нижнесергинскую ЦРБ, после чего переведен в ДГКБ №9 Екатеринбурга»,
– рассказали в пресс-группе.
Уточняется, что ребёнок катался на велосипеде без защитной экипировки. Родителей в момент ДТП рядом с ним не было. В связи с этим материалы аварии планируют направить в подразделение по делам несовершеннолетних местного ОВД, для привлечения родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.
В ГИБДД также напомнили, что велосипедистам младше 14 лет запрещено кататься по проезжей части.
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