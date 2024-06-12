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Пожар площадью 675 «квадратов» произошёл в Асбесте
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне вечером в Асбесте в одном из заброшенных зданий на улице Садовой произошёл крупный пожар, площадь которого составила 675 квадратных метров.
Согласно оперативной информации свердловского управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 19.42. На место происшествия тут же было направлено 20 пожарных и 7 единиц техники. Локализовать огонь они смогли в 20.50 и полностью потушить – в 22.55. А на разбор сгоревших конструкций ушло больше времени, чем на тушение. Его закончили в 03.15.
О наличии пострадавших информации нет.
Согласно оперативной информации свердловского управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 19.42. На место происшествия тут же было направлено 20 пожарных и 7 единиц техники. Локализовать огонь они смогли в 20.50 и полностью потушить – в 22.55. А на разбор сгоревших конструкций ушло больше времени, чем на тушение. Его закончили в 03.15.
О наличии пострадавших информации нет.
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