ДТП с тремя пострадавшими произошло на свердловской трассе по вине подростка без водительских прав





– рассказали в пресс-группе. «Мать несовершеннолетнего водителя также пояснила полицейским, что автомобиль принадлежит отцу мальчика, который находится на данный момент в командировке. Ключи от транспортного средства хранились в доступном для подростка месте. Ранее ее сын управлял автомобилем, но под присмотром своего отца»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером на свердловской трассе произошла авария с участием «УАЗа» и «ВАЗа», в результате которой пострадали три человека. Предполагается, что виновником аварии стал 16-летний подросток без водительских прав.ДТП произошло примерно 19.00 на 30-м километре трассы, связывающей Нижнюю Туру и Качканар. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, 16-летний подросток, управлявший «УАЗом», при выезде на проезжую часть не предоставил преимущество «ВАЗу», ехавшему по главной дороге. В результате пострадал 16-летня пассажирка молодого водителя, а также 71-летний и 40-летний пассажиры второго автомобиля.Известно, что пожилой мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в хирургическое отделение Качканарской больницы. Остальных пассажиров после осмотра отпустили домой.По словам юного водителя, он без разрешения взял ключи от машины, чтобы покататься с подругой.В отношении юного виновника сотрудники ДПС составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, и по ст. 12.37 ч.2 КоАП РФ за отсутствие страхового полиса ОСАГО. Также материалы ДТП планируют передать в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей по ст.5.35 КоАП РФ и постановке подростка на профилактический учёт.