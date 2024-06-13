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В Екатеринбурге на перекрестке Куйбышева – Бажова сбили девушку
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге выясняются обстоятельства аварии на перекрестке Куйбышева – Бажова, где сегодня сбили девушку, стоявшую на тротуаре вместе с другими пешеходами.
По предварительным данным водитель «ВАЗ 2110» при повороте налево не предоставил преимущество «Тойоте», которую после столкновения отбросило на тротуар. В результате аварии пострадала девушка, 1994 года рождения. Её с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.
По предварительным данным водитель «ВАЗ 2110» при повороте налево не предоставил преимущество «Тойоте», которую после столкновения отбросило на тротуар. В результате аварии пострадала девушка, 1994 года рождения. Её с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.
«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводят процессуальные действия, опрашивают участников автоаварии. По данному факту проводится проверка»,
– рассказали в свердловском управлении ГИБДД.
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