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В Нижнем Тагиле неизвестный поджёг овощную палатку
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле на улице Газетной неизвестный мужчина в маске пытался спалить овощную палатку. Сейчас «пиромана» ищет полиция.
Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидицу, это произошло примерно в 02.45. У поджигателя в руках были две бутылки керосина, с которыми он подошёл к овощной палатке и, вылив содержимое, поджёг. Девушка тут же вызвала полицию и пожарных. В МЧС сообщили, что на тушение выезжали две единицы техники.
В МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что по факту случившегося организована проверка, поджигателя ищут по камерам видеонаблюдения.
Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидицу, это произошло примерно в 02.45. У поджигателя в руках были две бутылки керосина, с которыми он подошёл к овощной палатке и, вылив содержимое, поджёг. Девушка тут же вызвала полицию и пожарных. В МЧС сообщили, что на тушение выезжали две единицы техники.
В МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что по факту случившегося организована проверка, поджигателя ищут по камерам видеонаблюдения.
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