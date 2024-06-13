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В центре Екатеринбурга самокатчик упал прямо на проезжей части и разбил голову
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
На проспекте Ленина в Екатеринбурге, прямо рядом с Плотинкой и гимназией №9, самокатчик упал прямо на проезжую часть. Горожанин сообщил «Вечерним ведомостям», что рядом с упавшим самокатом стоит автомобиль скорой помощи и дежурят сотрудники ДПС.
Из-за этого инцидента, по сути, перекрыта первая полоса движения проспекта Ленина в сторону Верх-Исетского района.
Напомним, в городе идут дискуссии о запрете шеринговых самокатных сервисов в некоторых районах, об ограничении скорости и других возможных запретах.
В Госавтоинспекции Екатеринбурга рассказали, что самокатчик упал сам, и, по предварительным данным, у него черепно-мозговая травма.
Добавим, что вчера на Посадской в Екатеринбурге автомобиль сбил 10-летнего мальчика на самокате. Ребенка доставили в больницу с ссадинами.
Из-за этого инцидента, по сути, перекрыта первая полоса движения проспекта Ленина в сторону Верх-Исетского района.
Напомним, в городе идут дискуссии о запрете шеринговых самокатных сервисов в некоторых районах, об ограничении скорости и других возможных запретах.
В Госавтоинспекции Екатеринбурга рассказали, что самокатчик упал сам, и, по предварительным данным, у него черепно-мозговая травма.
Добавим, что вчера на Посадской в Екатеринбурге автомобиль сбил 10-летнего мальчика на самокате. Ребенка доставили в больницу с ссадинами.
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