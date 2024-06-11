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Ребенок получил травму на скейтодроме в екатеринбургском торговом центре
Фото: Вечерние ведомости
12-летний мальчик травмировался во время катания на самокате на закрытой площадке скейт-парка в одном из торговых центров Екатеринбурга. Сотрудники прокуратуры Верх-Исетского района проведут выездную проверку площадки после инцидента.
«По данному факту прокуратура проведет выездную проверку совместно с подразделениями регионального Роспотребнадзора, Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области на предмет соответствия скейт-площадки требованиям безопасности», – рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Ребенок травмировал ногу, помощь ему оказывали медики скорой помощи.
«По данному факту прокуратура проведет выездную проверку совместно с подразделениями регионального Роспотребнадзора, Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области на предмет соответствия скейт-площадки требованиям безопасности», – рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Ребенок травмировал ногу, помощь ему оказывали медики скорой помощи.
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