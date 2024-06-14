В Екатеринбурге в Чкаловском районе пропал 12-летний мальчик 

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге шестой день ищут 12-летнего Виктор Шиловских. Он ушел на прогулку 11 июня и не вернулся.Мальчик ростом 151 сантиметров, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. Был одет в черную спортивную кофту, темно-синие спортивные штаны, черную футболку, черные кроссовки и бейсболку.Мальчик уже разыскивался «ЛизаАлерт» 1 декабря 2023 года, но его удалось найти 8 декабря.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребенка, просят звонить по горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт», участвующего в поисках мальчика, или по номеру «112».