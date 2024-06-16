В тепличном хозяйстве опровергли информацию о десятке отравившихся йодно-борным соединением





— сообщили представители организации Амбулаторная медицинская помощь понадобилась только одному человеку. О причинах ухудшения ее самочувствия можно будет с уверенностью говорить только после проведения медицинских анализов,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Как пояснили в самом тепличном хозяйстве, информация о десятках пострадавших появившиеся сегодня, не соответствует действительности.Напомним, что появилась информация, что 10 человек пострадали от токсического воздействия, а на место происшествия прибыли 5 бригад скорой медицинской помощи.