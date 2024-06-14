В свердловском ГУФСИН рассказали об учениях по освобождению заложников на фоне захвата заложников в ростовском СИЗО

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В пресс-службе рассказали, что учения касались предотвращению побегов и освобождению заложников на территории колоний, сами учения были проведены еще несколько дней назад.Рассылка новости появилась на фоне захвата несколькими осужденными по террористическим статьям сотрудников ГУФСИН в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.На данный момент в силовых ведомствах рассказали, что взявшие заложников убиты в ходе штурма. Ранее появлялись видео из колонии в сети – на них мужчины с изображением арабских символов на головных повязках рассказывали о том, что захватили двух сотрудников, они требовали дать им выйти из СИЗО. По данным СМИ, как минимум трое из шести захватчиков были осуждены за подготовку к теракту и связях с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).