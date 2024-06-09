Под Нижнем Тагилом пьяный мужчина на мотоцикле устроил ДТП, в котором пострадали его жена и дочь

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вчера вечером в селе Большая Лая, Нижний Тагил, произошло ДТП, вызванное неосторожным вождением мотоцикла. 37-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, управлял мотоциклом «Урал» без водительских прав. В результате несчастного случая его 45-летняя жена и 4-летняя дочь получили различные травмы и были госпитализированы.Инцидент произошел, когда мужчина не справился с управлением на улице Новоалександровская, что привело к съезду с дороги и опрокидыванию мотоцикла. Отмечается, что ни водитель, ни пассажиры не использовали мотошлемы, а маленькая девочка перевозилась на бензобаке мотоцикла.По информации ГИБДД Свердловской области, водитель имел 0,660 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе в момент аварии. Он признался в употреблении спиртных напитков перед поездкой. Также установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение без прав и лишался права управления транспортными средствами.В настоящее время в отношении водителя рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по ч.2 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами).