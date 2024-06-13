Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге 10 человек отравились йодно-борным соединением
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В тепличном хозяйстве на улице Сибирка в поселке Садовый произошло отравление йодно-борным соединением.
10 человек пострадали от токсического воздействия. На место происшествия прибыли 5 бригад скорой медицинской помощи.
5 пострадавших обратились за медицинской помощью, одна из них была госпитализирована в токсикоцентр одной из больниц столицы Среднего Урала с ингаляционным отравлением легкой степени тяжести. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное, они отказались от госпитализации.
Обновлено. В самом тепличном хозяйстве рассказали, что информация о десятках пострадавших, не соответствует действительности. «Амбулаторная медицинская помощь понадобилась только одному человеку», – рассказали в организации.
10 человек пострадали от токсического воздействия. На место происшествия прибыли 5 бригад скорой медицинской помощи.
5 пострадавших обратились за медицинской помощью, одна из них была госпитализирована в токсикоцентр одной из больниц столицы Среднего Урала с ингаляционным отравлением легкой степени тяжести. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное, они отказались от госпитализации.
Обновлено. В самом тепличном хозяйстве рассказали, что информация о десятках пострадавших, не соответствует действительности. «Амбулаторная медицинская помощь понадобилась только одному человеку», – рассказали в организации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Прокуратура взяла на контроль ДТП в Екатеринбург, где водитель влетел в 3 пешеходов возле магазина
16 июня 2024
16 июня 2024