В Екатеринбурге 10 человек отравились йодно-борным соединением

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В тепличном хозяйстве на улице Сибирка в поселке Садовый произошло отравление йодно-борным соединением.10 человек пострадали от токсического воздействия. На место происшествия прибыли 5 бригад скорой медицинской помощи.5 пострадавших обратились за медицинской помощью, одна из них была госпитализирована в токсикоцентр одной из больниц столицы Среднего Урала с ингаляционным отравлением легкой степени тяжести. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное, они отказались от госпитализации.Обновлено. В самом тепличном хозяйстве рассказали, что информация о десятках пострадавших, не соответствует действительности. «Амбулаторная медицинская помощь понадобилась только одному человеку», – рассказали в организации.