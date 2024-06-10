За один жаркий выходной день утонуло пять человек в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В субботу, 15 июня, пятеро отдыхающих погибли при купании вне официальных пляжей в Свердловской области.Трое мужчин утонули в Екатеринбурге, в озёрах Лесничка, Шарташ и карьере у отеля «Рамада», которые являются популярными местами отдыха для местных жителей.В Серовском городском округе ещё один человек утонил в пруду Сотринском, а Ошкурковский пруд в Тугулымском городском округе также стал местом гибели.