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За один жаркий выходной день утонуло пять человек в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В субботу, 15 июня, пятеро отдыхающих погибли при купании вне официальных пляжей в Свердловской области.
Трое мужчин утонули в Екатеринбурге, в озёрах Лесничка, Шарташ и карьере у отеля «Рамада», которые являются популярными местами отдыха для местных жителей.
В Серовском городском округе ещё один человек утонил в пруду Сотринском, а Ошкурковский пруд в Тугулымском городском округе также стал местом гибели.
Трое мужчин утонули в Екатеринбурге, в озёрах Лесничка, Шарташ и карьере у отеля «Рамада», которые являются популярными местами отдыха для местных жителей.
В Серовском городском округе ещё один человек утонил в пруду Сотринском, а Ошкурковский пруд в Тугулымском городском округе также стал местом гибели.
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