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Прокуратура взяла на контроль ДТП в Екатеринбург, где водитель влетел в 3 пешеходов возле магазина
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 16 июня, около 5 часов 25 минут на улице Буденного в поселке Горный Щит Екатеринбурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля марки «Ниссан» влетел на трех пешеходов, стоящих у магазина «Пив&Ко» и врезался в стену.
Пострадавшие — два мужчины, 1986 и 1989 года рождения, и женщина, 1985 года рождения, были доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи.
Водитель автомобиля отказался от освидетельствования на состояние опьянения.
Пострадавшие — два мужчины, 1986 и 1989 года рождения, и женщина, 1985 года рождения, были доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи.
Водитель автомобиля отказался от освидетельствования на состояние опьянения.
Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования,
— сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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