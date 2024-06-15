Прокуратура взяла на контроль ДТП в Екатеринбург, где водитель влетел в 3 пешеходов возле магазина





— сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 16 июня, около 5 часов 25 минут на улице Буденного в поселке Горный Щит Екатеринбурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля марки «Ниссан» влетел на трех пешеходов, стоящих у магазина «Пив&Ко» и врезался в стену.Пострадавшие — два мужчины, 1986 и 1989 года рождения, и женщина, 1985 года рождения, были доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи.Водитель автомобиля отказался от освидетельствования на состояние опьянения.