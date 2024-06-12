Возрастное ограничение 18+
В Тавде под поездом погибла женщина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Тавде на железнодорожных путях погибла женщина. Трагедия произошла на перегоне Тавда — Карьер.
По его словам, погибшей было примерно 50 лет. В транспортной прокуратуре региона трагедию ещё не комментировали.
«Машинист сигналил ей несколько раз. Женщина убежала с путей. Под конец состава она выбежала назад. Поезд сбил её. Множество переломов. Тело целое, лицо изуродовано»,
– рассказал «Е1» местный житель.
По его словам, погибшей было примерно 50 лет. В транспортной прокуратуре региона трагедию ещё не комментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Верхней Салде мать, которая закопала младенца в снегу, получила два с половиной года ограничения свободы
05 июня 2024
05 июня 2024
В Сосьве погиб попавший в ДТП водитель мотоблока
07 июня 2024
07 июня 2024