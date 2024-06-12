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В Тавде под поездом погибла женщина

10.34 Пятница, 14 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Тавде на железнодорожных путях погибла женщина. Трагедия произошла на перегоне Тавда — Карьер.

«Машинист сигналил ей несколько раз. Женщина убежала с путей. Под конец состава она выбежала назад. Поезд сбил её. Множество переломов. Тело целое, лицо изуродовано»,

рассказал «Е1» местный житель.


По его словам, погибшей было примерно 50 лет. В транспортной прокуратуре региона трагедию ещё не комментировали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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16:20 Беспилотник «Авиалесоохраны» напугал жителей Первоуральска
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