В Тавде под поездом погибла женщина





рассказал «Е1» местный житель. «Машинист сигналил ей несколько раз. Женщина убежала с путей. Под конец состава она выбежала назад. Поезд сбил её. Множество переломов. Тело целое, лицо изуродовано»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Тавде на железнодорожных путях погибла женщина. Трагедия произошла на перегоне Тавда — Карьер.По его словам, погибшей было примерно 50 лет. В транспортной прокуратуре региона трагедию ещё не комментировали.