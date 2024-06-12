Три человека погибли в пожаре под Первоуральском

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вспыхнувший минувшей ночью пожар в посёлке Кузино под Первоуральском унёс три жизни, из которых две принадлежали детям. СК выясняет обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело.По данным пресс-службе свердловского управления МЧС, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 03.00, локализовать огонь удалось на площади 147 квадратных метров в 04.15 и потушить – в 05.20. Разборка сгоревших конструкций, среди которых обнаружили три тела, завершилась в 08.35. В тушении были задействованы 6 единиц спецтехники и 12 специалистов МЧС.Известно, что тела принадлежали мужчине и двум малолетним девочкам. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в пожаре погибли хозяин частного дома и две его внучки, 2017 и 2019 годов рождения, находившиеся в гостяхПосле случившегося территориальный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, прибывшие на пожарище по указанию руководства следственного управления. Также на месте ЧП находятся представители Главного управления криминалистики СК России.Расследование уголовного дела руководство регионального СУ СКР поставило на контроль, сообщили в следственном комитете.